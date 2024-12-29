İnegöl'de Dünürünü Vuran Şahıs Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünürünü tabancayla vuran şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Bu durumu öğrenen kadının babası Alaattin E. (55), dünürü İbrahim K.'yı (51) konuşmak için yanına çağırdı. Site bahçesinde buluşan iki dünür arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada kızın babası Alaattin E., dünürü İbrahim K.'ya tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Alaattin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA