İnegöl'de Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan 4 Kişi Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan 4 kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Olay, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Olay, İnegöl'ün Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Konvoy sırasında araçlardan inen 4 şahıs, 3 av tüfeği ve bir tabancayla havaya defalarca ateş etti. O anlar yakınları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede tepki topladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ardından harekete geçti. Yapılan çalışmada A.B., M.Ö., A.Ö., İ.S. ve R.B. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
