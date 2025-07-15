İnegöl'de Düğün Eğlencesinde Kurusıkı Tabancayla Ateş Açıldı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kurusıkı tabanca ile ateş açılması sonucu 17 yaşındaki bir çocuk karnından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi, polis şüpheliyi arıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş edilmesi sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, saat 19.00 Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokak düğününe katılan T.T. (17), henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kurusıkı tabir edilen tabancasıyla yakından ateş etmesi sonucu karnından yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa