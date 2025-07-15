İnegöl'de Düğün Eğlencesinde Kurusıkı Tabancayla Ateş Açıldı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Düğün Eğlencesinde Kurusıkı Tabancayla Ateş Açıldı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kurusıkı tabanca ile ateş açılması sonucu 17 yaşındaki bir çocuk karnından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi, polis şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş edilmesi sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 19.00 Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokak düğününe katılan T.T. (17), henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kurusıkı tabir edilen tabancasıyla yakından ateş etmesi sonucu karnından yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.