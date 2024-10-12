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İnegöl'de Dolandırıcılık Girişimi: Polis Kurtardı

İnegöl'de Dolandırıcılık Girişimi: Polis Kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, dolandırıcıların hedefi oldu ancak polis ekipleri zamanında müdahale ederek mağdurun daha fazla parasını kaybetmesini engelledi. Emniyet, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcıların ağına düşen adam, daha çok parasını kaybetmeden polis ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ö.D., gelen mesajda "hesaba para gönderirsen paran katlanacak" ifadesini okuyunca dolandırıcıların ağına düştü. Bankaya giden adam, dolandırıcıların verdiği hesaba 3 bin 500 lira para gönderdi. Banka görevlisi durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın dolandırıldığını tespit etti. Mağdur, polis nezaretinde karakola giderek şikayetçi oldu.

Emniyetten uyarı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini "kamu görevlisi veya paranız katlanacak" gibi söylemlerle arayan kişileri dikkate almamaları yönünde vatandaşları uyardı.

Ekipler, polis veya kamu görevlilerinin hiç bir vatandaştan asla para istemeyeceğinin de altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Politika Güvenlik 3-sayfa İnegöl Hukuk Polis bursa

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