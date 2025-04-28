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İnegöl'de Doğalgaz Kaçağı Faciası: 10 Dakika ile Hayatta Kaldı

İnegöl'de Doğalgaz Kaçağı Faciası: 10 Dakika ile Hayatta Kaldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğalgaz faturasını ödemediği için gaz akışı kesilen bir adam, ocak gazını açık unutarak gece uykuya daldı. 10 dakika içinde hayatını kaybetmesi beklenen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlışla ocak gazını açık unutan şahıs, 10 dakikayla hayatta kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sevinç sokakta 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz faturasını ödemediği için gaz akışı kesilen Talip M.(41), gazı açarak kaçak kullanmaya başladı. Şahıs, akşam saatlerinde ocakta gazı açarak çay demledi. Bir süre sonra uykusu gelen adam, yatağa giderek uykuya daldı. Sabah Talip M.'ye ulaşamayan yakınları 112'ye haber verdi. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kapıyı defalarca çalan ekipler, cevap veren olmayınca harekete geçtiler. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler içeriye girince hareketsiz yatan adamı ve dairede yoğun gaz olduğunu tespit ettiler. Dakikalar içinde hayatını kaybedeceği öngörülen adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata bağlandı. Şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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