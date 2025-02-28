İnegöl'de Doğalgaz Çalışması Sırasında Patlama: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğalgaz çalışması sırasında yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tgaz Doğalgaz firmasının işini yapan taşeron firma çalışanları doğalgaz çalışması yaptığı sırada sıkışan gaz bir anda patladı. Patlama sırasında vücuduna taşların isabet ettiği işçi Mehmet E. (21), hafif şekilde yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA