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İnegöl'de Çöp Kamyonu Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir çöp kamyonu, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve iki temizlik görevlisi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve 2 temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yener Y. (40) yönetimindeki 16 Y 9584 plakalı çöp toplama kamyonu, yokuş aşağı inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatarak duran aracın sürücüsü ile yanındaki temizlik görevlileri Erhan S. (40) ve Onur Ç. (26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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