İnegöl'de Çocukların Oynadığı Çakmak Yangına Neden Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanda 2 kardeşin çakmakla oynaması nedeniyle meydana gelen yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki Baran Ç. ve ablası Ecrin Ç. (10), yatak odasında çakmakla oynamaya başladı. Çakmaktan çıkan kıvılcım battaniye ve yorganları tutuşturdu. Çıkan alevleri gören çocuklar durumu annesine bildirdi. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan anne Nuriye Ç. (39), durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu yatak odasında hasar meydana geldi. - BURSA