İnegöl'de kar topu gerginliği: Otobüs şoförü çocukları sopayla kovaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların özel halk otobüslerine kar topu atması üzerine bir otobüs şoförünün sopa alarak çocukları kovalamaya çalıştığı anlar amatör kamerayla kaydedildi. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların özel halk otobüslerine kar topu atması üzerine çıkan gerginlik kameralara yansıdı. Olayda, sinirlenen bir otobüs şoförünün eline sopa alarak çocukları kovaladığı anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Olay, İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük yaklaşık 10 çocuk, caddeden geçen özel halk otobüslerinin camlarına kar topu attı. Kar toplarının otobüslere isabet etmesi üzerine bazı şoförler duruma tepki gösterdi.

Şoförlerden biri aracını yol kenarına park ederek eline sopa aldı ve çocukların peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların kaçtığı, şoförün ise bir süre kovaladıktan sonra geri döndüğü görülüyor.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Yaşananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar hem çocukların tehlikeli davranışlarına hem de şoförün tepkisinin orantısız olduğuna dikkat çekti. - BURSA

