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İnegöl'de çıkan yangında mahsur kalan genç kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1. Uludağ sokakta bulunan 2 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. Evin 2. katında mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa Kurtarma Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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