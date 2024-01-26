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İnegöl'de çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 8'i çocuk 14 kişi dumandan zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Bir kadın panikle 3'üncü kattan atlayarak yaralandı. Dumandan etkilenen kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 8'i çocuk 14 kişi dumandan zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Bir kadın panikle 3'üncü kattan atlayarak yaralandı. Dumandan etkilenen kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Saat 11.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Geyik Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, apartmandakiler zorlukla kendilerini dışarıya attılar. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Suriye uyruklu Ragal El Abdullah (19) panikle 3. katın balkonundan atlayarak yaralandı. Dumandan etkilenen 14 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 3. ve 4. kat dairelerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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