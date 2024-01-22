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İnegöl'de çıkan kavgada 2 kişi çivili sopayla darp edildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi çivili sopayla darp edilerek, kafasından ve gözünden yaralandı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi çivili sopayla darp edilerek, kafasından ve gözünden yaralandı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağızhan Y. (30) ve babası Fahrettin Y. (61) ile husumetli oldukları öğrenilen Tolga Y. (30) ve Beytullah Y. (35) yolda denk geldiler. Çıkan kavgada yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Kavgada Tolga Y. elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.'ye (30) vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Çivili sopayla darp edilerek kafasından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ve hafif şekilde yaralanan babası Fahrettin Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kavgaya karışan Tolga Y. ve Beytullah Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yapılan tetkiklerde sol gözünde görme işlevi kaybı olan Yağız Y. özel bir araçla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl kavga Bursa Güvenlik Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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