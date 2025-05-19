İnegöl'de Çiçekçi Dükkanından Hırsızlık

İnegöl'de Çiçekçi Dükkanından Hırsızlık
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçi dükkanının önüne konulan çiçekler, bir kadın şüpheli tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir çiçekçinin dükkanı önüne koyduğu çiçekler, kadın şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki çiçekçide meydana geldi. İş yeri sahibi D.Ö. sabah iş yerini açtıktan sonra, çiçekleri sergilemek için dükkanını önündeki ağacın önüne koydu. İş yeri önüne koyduğu çiçekleri bulamayan D.Ö., güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralarda bir kadının iş yeri önündeki 10 adet papatya çiçeğini, sepete koyup, alıp gittiği görüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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