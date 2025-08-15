İnegöl'de Çekiçli Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, iş yerinde tartıştığı 18 yaşındaki genci çekiçle öldüresiye darbetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki çalışan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darbetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA