İnegöl'de Çekiçli Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde tartışan iki çalışan arasında çıkan kavgada, 18 yaşındaki Kusay A. çekiçle darbedilerek ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, iş yerinde tartıştığı 18 yaşındaki genci çekiçle öldüresiye darbetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki çalışan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darbetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
