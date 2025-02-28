İnegöl'de Çatıda Denge Kaybı: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat için çatıya çıkan bir kişi, diğer iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokakta meydana geldi. Mobilya imalathanesinin çatısına çıkan iş yeri sahibi Ali E. (26) çatıda tadilat yaparken diğer iş yerinin çatısına geçmeye çalıştı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA