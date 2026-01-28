Haberler

İnegöl'de yaralıyı bagajda acile getirdiler

İnegöl'de yaralıyı bagajda acile getirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatı tamiri yapan bir adam, kiremitlerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı, özel bir aracın bagajında hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir yaptığı apartmanın çatısındaki kiremitlerin kırılması sonucu düşen adam yaralandı. Yaralı şahıs bir aracın bagajında acile getirildi.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 842. Sokaktaki 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Erdal K.(40) evinin çatısına onarım yapmak için çıktı. Adam çalıştığı sırada bastığı kiremitlerin kırılması sonucu çatı arasına düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen adam yaralandı. Yaralı özel aracın bagajında konulup İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...