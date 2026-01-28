İnegöl'de yaralıyı bagajda acile getirdiler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatı tamiri yapan bir adam, kiremitlerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı, özel bir aracın bagajında hastaneye kaldırıldı.
Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 842. Sokaktaki 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Erdal K.(40) evinin çatısına onarım yapmak için çıktı. Adam çalıştığı sırada bastığı kiremitlerin kırılması sonucu çatı arasına düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen adam yaralandı. Yaralı özel aracın bagajında konulup İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA