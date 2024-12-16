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İnegöl'de Çalınan Otomobil Terk Edilmiş Halde Bulundu

İnegöl'de Çalınan Otomobil Terk Edilmiş Halde Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalınan otomobil, hırsızlık şüphelisi tarafından yakıtı bitince terk edildi. Araç sahibinin ihbarı üzerine emniyet ekipleri aracı buldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce çalınan otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu. Aracın yakıtının bitmesinin ardından hırsızlık şüphelisi tarafından terk edildiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce Muhammet T., kendine ait 16 MA 0017 plakalı otomobilini Hamidiye Mahallesi Esen Sokak üzerindeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra araç henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı. Araçla 2 gün boyunca gezen şüpheli, yakıtı biten aracı Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde terk edip kaçtı. Aracını şans eseri gören otomobil sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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