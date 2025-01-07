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İnegöl'de Büyükbaş Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Büyükbaş Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, samanlık alanında meydana geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, gece saat 04.00 sıralarında Akhisar Mahallesinde bir çiftliğin samanlık alanında meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çoban itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu samanlıkta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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