İnegöl'de Büyükbaş Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, gece saat 04.00 sıralarında Akhisar Mahallesinde bir çiftliğin samanlık alanında meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çoban itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu samanlıkta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA