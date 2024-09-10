İnegöl'de büfede çıkan yangın mobilya imalathanesine sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren büfede çıkan yangın, mobilya imalathanesine sıçradı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 7. Sokak'ta faaliyet gösteren büfede meydana geldi. İddiaya göre, büfede ocaktan sıçrayan alevler iş yerinde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler kısa sürede iş yerini sararken yandaki mobilya imalathanesinin 2. katındaki sünger deposuna da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale gelirken mobilya imalathanesinin sünger deposunda hasar meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan mobilya imalathanesi çalışanı Yunus P.'nin (33) ellerinde yanıklar oluştu. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA