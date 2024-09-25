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İnegöl'de Biskletli Çocuğa Özel Halk Minibüsü Çarptı

İnegöl'de Biskletli Çocuğa Özel Halk Minibüsü Çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk minibüsü ile bisikletli 8 yaşındaki öğrenci çarpıştı. Kaza sonucu çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü ile çarpışan bisikletli öğrenci yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mercan M. (55) yönetimindeki 16 M 06166 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Muhammed Ali S. ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İnegöl Çocuk Bursa Yaşam Kaza

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