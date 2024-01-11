İnegöl'de Bisikletine Atı Bağlayarak Götüren Şahıs Görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletine atı bağlayarak götüren şahıs cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs bisikletine atı bağlayarak götürdü. Bir süre boyunca atı bisikletine bağlı şekilde götüren şahıs daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA