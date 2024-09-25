Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Bisiklet Sürücüsüne Minibüs Çarptı: 1 Özel Yaralı

İnegöl'de Bisiklet Sürücüsüne Minibüs Çarptı: 1 Özel Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralanırken, minibüsteki bir yolcu da hafif yaralandı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Nihat T. (55) yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin A.'ya (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsteki yolcu Gökçek B. (75) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Sağlık İnegöl Polis bursa Kaza

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

 Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma
Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabii Spor canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi? Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? BDDK Başkan Yardımcısı kim? BDDK Başkan Yardımcısı düğününde ne kadar takı takıldı? Mourinho yardımcısı istifa mı etti? Michele Salzarulo neden gitti? Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Basketbol A Milli Takım baş antrenörümüz kimdir? Ergin Ataman kimdir? Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });