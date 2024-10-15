İnegöl'de Bisiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüpheli, apartmanın bahçesinden bisiklet çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinden bisiklet çalan şüpheli kameraya yakalandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokakta meydana geldi. Apartmanın bahçesine giren şüpheli, bahçedeki bisikleti alıp binerek kaçtı. O anlar yan binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA