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İnegöl'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Olay İtfaiye Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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