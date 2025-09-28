İnegöl'de Bıçaklı Saldırı: Genç Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanımadığı kişiler tarafından bıçakla saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Veysel M. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini korurken, polis şüphelileri arıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Veysel M.'ya (26) iddiaya göre tanımadığı şahıslar laf attı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki bıçakla Veysel M.'yi bacağı ve sırtından yaraladı. Ağır yaralanan genç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA