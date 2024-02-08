İnegöl'de Bıçaklı Saldırgan Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şahıs, saklandığı metruk evde kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A. (27), hırsızlık için Fırat T.'nin (29) evine girdi. O sırada eve gelen Fıray T., Oktay A.'yı yakaladı. İki şahıs arasında çıkan kavga, olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Karakola götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olaydan 5 saat sonra Fırat T., arkadaşı Musa C. (22) ile Murat Caddesi'nde yürürken Oktay A.'yı gördü. Fırat T. ile Oktay A. arasında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Bıçak darbeleriyle 2 genç yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Oktay A., İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde bir metruk binada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA