İnegöl'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27. Metal Sokak'ta meydana geldi. Oğuzhan A. (25), babası Refik A. (44) ile beraber araç lastiği tamiri için lastikçiye gitti. Oğuzhan A., daha önce tartıştığı Mesut D. ile işyeri önünde denk geldi. 2 genç arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut D. elindeki bıçakla Oğuzhan A.'yı göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Şahıs kaçarken yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğuzhan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Mesut D.'nin de yaralandığı ve İnegöl'deki bir özel hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA