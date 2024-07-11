İnegöl'de bıçaklı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen bıçaklı kavgada 7 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kacır (24), arkadaşı Sedat K. (44)'nın evine gitti. Sohbet sırasında 2 şahsın arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat K. elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Emre Kacır can havliyle caddeye çıktığı anda yere yığıldı. Kanlar içerisinde yerde kalan genci görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçak yarası alan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA