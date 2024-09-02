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İnegöl'de bıçaklı kavga: 12 kez bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi 12 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavga, Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kavga saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. (16) ile Suriye uyruklu Hani Kasım (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçağı yere atıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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