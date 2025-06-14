İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sigara paketinin düşürülmesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Yusuf E., İsmail T.'yi bıçakla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan zanlıyı arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf E. (19) ile İsmail T. (19) arasında sigara paketini düşürme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf E., elindeki bıçakla arkadaşını karnından ve kolundan yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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