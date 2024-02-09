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İnegöl'de bıçaklama olayında şüpheli tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1'i ağır 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtıktan sonra saklandığı metruk evde yakalanan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1'i ağır 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtıktan sonra saklandığı metruk evde yakalanan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Olay saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay A.(27), iddiaya göre 5 saat önce Fırat T.(29)'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fıray T., eve giren Oktay A.'yı yakaladı. İki şahıs arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Şahıslar karakola götürülerek ifade verdiler. İfadenin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

Olaydan 5 saat sonra Fırat T.(29), arkadaşı Musa C. (22) ile Murat Caddesi'nde yürürken Oktay A.'yı gördü. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oktay A. elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Bıçak darbeleriyle 2 genç yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Metruk binada yakalandı

Olayın ardından kaçan Oktay A.(27), İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde metruk bir binada polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde "Özel halk otobüsünü beklediğim sırada geldi yüzüme tükürdü. Kavga çıktı. Ben de kendini korumak için bıçakladım" dediği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Kavga Bursa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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