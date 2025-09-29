Haberler

İnegöl'de Bıçakla Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Bıçakla Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, tanımadığı kişilerle girdiği tartışma sonucu bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde genci bıçakla yaralayan şüpheli saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Veysel M.(26)'ya iddiaya göre tanımadığı şahıslar, laf attı. Laf atma nedeniyle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki bıçakla Veysel M.'yi bacak ve sırtından yaralandı. Ağır yaralanan genç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Tunahan Ç.(23), İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki saklandığı evinde yakalanıp gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
