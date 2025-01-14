İnegöl'de Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasında meydana geldi. Yasin A. (46) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı mikser, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen mikserin sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA