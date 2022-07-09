İnegöl'de bayramın birinci günü sağanak sele sebep oldu - Haberler

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İnegöl'de bayramın birinci günü sağanak sele sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnegöl'de bayramın birinci günü sağanak sele sebep oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.

İnegöl ilçesinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda sel meydana gelirken, Cerrah Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar. Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık mahallelerinde de yağmur etkili oldu. Sokakların adeta dereye döndüğü mahallelerde araçlar güçlükle ilerleyebildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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