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İnegöl'de Bataklığa Saplanan Çocuklar Kurtarıldı

İnegöl'de Bataklığa Saplanan Çocuklar Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen bir gölette bataklığa saplanan 3 çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen göletteki bataklığa saplanan 3 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocukların kurtarılma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki suyu çekilen gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 7 ila 10 arasında değişen 3 çocuk, gölet alanında oynamaya başladı. Gölet içinde gezen 3 çocuk, bir anda bataklığa saplandı. Mahsur kalan çocuklar bağırarak çevredekilere sesini duyurdu.

Çocuklara yaklaşan vatandaşlardan bazıları tek başlarına kurtaramayınca, el ele tutunarak halat oluşturdu. Birbirlerinin elini tutan vatandaşlar, çocukları tek tek bataklıktan çekerek kurtardı.

Kurtarma anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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