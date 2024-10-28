İnegöl'de Bataklığa Saplanan Çocuk Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bataklığa saplanan bir kız çocuğu, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gölette bataklığa saplanan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yeniceköy Mahallesi'nde suları çekilen gölete giden kız çocuğu, gölet içine girdiği sırada bataklığa saplandı. Bağırarak çevreden yardım isteyen çocuk, vatandaşların yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Çocuğunun kurtarılma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA