İnegöl'de Başlı Başına Korku: Çocuğa Saldıran Köpek Sürüsü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğun kaçış anları amatör kamerayla kaydedildi. Olay, vatandaşların müdahalesiyle sonlandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsü çocuğa saldırdı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuğun korku dolu anları amatör kameraya yansıdı.
Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa