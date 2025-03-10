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İnegöl'de Başkasına Ait Kimlikle Tedavi Olmak İsteyen Tüberküloz Hastaları Yakalandı

İnegöl'de Başkasına Ait Kimlikle Tedavi Olmak İsteyen Tüberküloz Hastaları Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde göçmen sağlığı merkezine başka birinin kimliğiyle başvuran iki tüberküloz hastası, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık ekipleri, hastaların tedavisi için olay yerine çağrıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başkasına ait kimlikle göçmen sağlığı merkezine başvuran 2 tüberküloz hastası göçmen, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen sağlığı merkezinde başkasına ait kimlikle tedavi olmak isteyen şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'ndeki göçmen sağlığı merkezine gelerek 2 şahsı yakaladı. Bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 şahıs için 112 Acil Servis ekipleri olay yerine çağrıldı. Sağlık görevlileri, koruyucu maske takarak 2 şahsı ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslar, ilk tedavinin ardından yine ambulansla Verem Savaş Dispanseri'ne götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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