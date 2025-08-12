İnegöl'de Balkondan Düşen 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl'de Balkondan Düşen 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkona çıkan 6 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim H. oyun oynarken 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çocuk, hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin 2. katındaki balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Balkona çıkan 6 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim H., oyun oynarken tırmandığı balkon korumalıklarının üzerinden yere düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçiren çocuk, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
