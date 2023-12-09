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İnegöl'de babasından habersiz otomobili kaçıran genç ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, babasının haberi olmadan otomobili alarak arkadaşıyla ilçe turu attı. Ancak otomobilin kontrolü kaybedilerek ağaca çarptı ve 2 kişi yaralandı. Sürücüye yetersiz ehliyeti nedeniyle ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasından habersiz otomobili kaçıran genç ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasından habersiz otomobili kaçıran Kürşat A. (16), arkadaşı Bekir Osman Ç.'nin (17) yanına gitti. Otomobili arkadaşı Bekir Osman Ç.'ye veren Kürşat A., arkadaşıyla ilçe turu attı. Bekir Osman Ç. yönetimindeki 16 AIJ 740 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü Bekir Osman Ç. ve Kürşat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, yetersiz ehliyeti olması nedeniyle 4 bin 64 lira ceza yerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmudiye İnegöl Bursa Güvenlik Ceza Trafik Kaza 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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