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İnegöl'de At Çiftliğinde Yangın Çıktı

İnegöl'de At Çiftliğinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir at çiftliğinin çocuk oyun alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren at çiftliğinin kafe bölümünde bulunan çocuk oyun alanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler mahallesinde faaliyet gösteren at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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