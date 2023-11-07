İnegöl'de asker eğlencesinde çiftetelli oynayan 3 kişi havaya ateş açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde çiftetelli oynayan 3 kişi, ellerindeki silahlarla havaya ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde asker eğlencesinde 3 kişinin çiftetelli oynarken havaya ateş açtığı anlar görüntülendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akhisar Mahallesi'nde dün gece düzenlenen asker eğlencesinde, çiftetelli oynayan 3 kişi bir yandan da ellerindeki silahlarla havaya ateş açtı. O anlar diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği Emir Ö. (21), Alperen U. (21) ve Mehmet K.'yi (22) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alıp, polis ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.