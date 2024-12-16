İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan 27 yaşındaki Muhammed E., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.
Olay saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Muhammed E. (27) isimli işçi, dengesini kaybederek 2. kattan yük asansörü boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA