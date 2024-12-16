Üye Girişi
Haberler
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
"Yakında başlıyoruz, bizi kırmızı çizgiye itiyorlar"
SP'li Kaya'nın 'Çözüm süreci' göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
"Çözüm süreci" göndermesine Önder'in yanıtı bomba

İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan 27 yaşındaki Muhammed E., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Muhammed E. (27) isimli işçi, dengesini kaybederek 2. kattan yük asansörü boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
img

Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
img

İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
Canlı Anlatım! Adana'da ilk düdük çaldı
Adana'da ilk düdük çaldı
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS TS maçı nereden izlenir? Yemekteyiz Bayram kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bayram Kurt kaç yaşında, nereli? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Kızıl Goncalar 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana Demirspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 31. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar CANLI izle! 16 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 31. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 16-17 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.