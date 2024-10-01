Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Armutlar Yola Düştü, Diğer Sürücüler Yardıma Koştu

İnegöl'de Armutlar Yola Düştü, Diğer Sürücüler Yardıma Koştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonetten yere düşen armutlar, diğer sürücülerin yardımıyla kısa sürede toplandı. Olayın yürek ısıtan anları bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetten yere düşen armutlar, diğer sürücülerin yardımıyla birlikte kısa sürede toplandı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasında yüklü olan armutlar yere döküldü. Kamyonet sürücüsünü tek başına gören diğer sürücüler hemen yardıma koşarak el birliğiyle yere düşen armutları topladılar. Yürek ısıtan o görüntüler başka bir sürücü tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa İnegöl trafik Çevre Yaşam bursa

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda? KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });