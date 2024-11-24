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İnegöl'de Apartman Çatısında Yangın: Maddi Hasar Oluştu

İnegöl'de Apartman Çatısında Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Haberler
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın sonucunda teras katında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda teras katında maddi hasar meydana geldi. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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