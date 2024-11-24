İnegöl'de Apartman Çatısında Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın sonucunda teras katında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda teras katında maddi hasar meydana geldi. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA