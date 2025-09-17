İnegöl'de Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangını mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Huzur Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 30 dönümlük tarlalık alan yandı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.