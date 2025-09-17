Haberler

İnegöl'de Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

İnegöl'de Anız Yangını Paniğe Neden Oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangını, mahalle sakinlerinde korku yarattı. Huzur Mahallesi'nde kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 30 dönümlük tarla yandı.

Huzur Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 30 dönümlük tarlalık alan yandı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
