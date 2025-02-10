İnegöl'de Alüminyum İşleme Atölyesinde İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir alüminyum işleme imalathanesinde elini makineye kaptıran 40 yaşındaki işçi Sabriye K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir alüminyum işleme imalathanesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gençler Sokak'ta faaliyet gösteren alüminyum işleme imalathanesinde meydana geldi. İşçi Sabriye K. (40) çalıştığı sırada elini delik makinesine kaptırdı. Sağ eli parçalanan kadının yardımına mesai arkadaşları yetişti. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sabriye K. ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA