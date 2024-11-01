İnegöl'de Altyapı Çalışmasında Top Mermisi Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmasında top mermisi bulundu.

Olay; saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Olukman Mahallesi'nde meydana geldi.

Muhtarlık tarafından ev gideri için iş makinesiyle yapılan kazı sırasında topraktan top mermisi çıktı. Mermiyi gören mahalle muhtarı Yıldıray Mutlu, İnegöl Jandarmasına haber verdi.

Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldı. - BURSA