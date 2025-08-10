İnegöl'de Alkollü Şahsın Süs Havuzuna Düşmesi Paniğe Neden Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dengesini kaybederek süs havuzuna düşen alkollü bir şahıs, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçe merkezinde bulunan süs havuzuna düşen alkollü şahıs, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı. Şahsın boğulmak üzere olduğu ve polis ekiplerinin kurtardığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11.30 sıralarında İnegöl merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk E.(51), dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı sudan çıkararak güvenli alana aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

