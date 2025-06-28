İnegöl'de Alkollü Şahıs, Duyma Engelli Genci Bıçakla Yaraladı

İnegöl'de Alkollü Şahıs, Duyma Engelli Genci Bıçakla Yaraladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine küfür ettiği iddiasıyla bir duyma ve konuşma engelli genci bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı. Yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği duyma ve konuşma engelli genci boynundan bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda bir işyerinin önünde meydana geldi. Alkollü olan Rüstem P. (45), hiç tanımadığı sağır ve dilsiz olan Mehmet T.'ye (27) kendisine küfür ettiğini iddia ederek saldırdı. Saldırgan Rüstem P., elindeki bıçakla Mehmet T.'yi boynundan bıçakla yaraladı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2.70 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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